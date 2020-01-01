نيمار وبيل، وصفقات كبيرة متوقعة في صيف 2020

انتقالات كبرى متوقعة خاصة قبل اليورو مع توافر أكثر من نجم في صفقة انتقال حر

كان سوق الانتقالات الصيفي الأخير حارًا للغاية ببعض الانتدابات الكبيرة، منها أنطوان جريزمان إلى برشلونة، جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد، وانتقل إيدين هازارد إلى ريال مدريد، وتعاقد هاري ماجواير مع مانشستر يونايتد، وماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس، ووقع نيكولاس بيبي مع آرسنال، ولوكاس هرنانديز في بايرن ميونيخ، وانتقل رودريجو إلى مانشستر سيتي.

ولأن أوروبا تستعد لبطولة يورو 2020، فإن حركة الانتقالات قد تشهد زخمًا كبيرًا لبعض اللاعبين الذين قد ينتقلوا لأندية أخرى للحصول على فرص أوفر للعب أو لتغيير وضعيتهم الصعبة في أنديتهم الحالية.

إليكم صفقات كبرى منتظرة الصيف القادم.

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نيمار إلى برشلونة

مرة أخرى سيعود برشلونة لمحاولة أخرى لاستعادة نيمار في 2020، وهذه المرة من المتوقع أن تنخفض قيمة انتقاله إلى حوالي 150 مليون جنيه إسترليني.

وأبدى ميسي في تصريحات أخيرة رغبته مرة أخرى في اللعب بجانب نيمار، وهو ما يعطي انطباعًا بأن برشلونة لم يتخل بعد عن ابنه النادم على فعلته بالرحيل لباريس.

جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد/تشيلسي

سيكون الجناح الإنجليزي الشاب الذي يُقدم مستويات مميزة رفقة دورتموند، موضع صراع قوي بين مانشستر يونايتد وتشيلسي للحصول على خدماته.

ويحتاج مانشستر يونايتد لمثل هذه الانتدابات لإعادة البناء، في حين فتشيلسي لديه الميزانية الكبيرة لإنفاقها في الصيف بعد أن فضل عدم دخول ميركاتو الشتاء الأخير حتى بعد رفع الحظر.

حتى دورتموند يدرك أنه من غير المرجح أن يبقى اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لفترة أطول، ويتوقعون منه إعادة تقييم وضعه في نهاية الموسم.

كيليان مبابي إلى ريال مدريد

لا أتوقع أن يرحل كيليان مبابي ونيمار معًا في فترة انتقالات واحدة، لكن الشيء اللافت أن مبابي دخل في أزمات مؤخرًا مع النادي الباريسي ولمح لأكثر من مرة برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

بحسب بعض المصادر الصحفية في إسبانيا فريال مدريد على استعداد لدفع 250 مليون جنيه إسترليني لجلب اللاعب.

كاي هافرتز إلى بوروسيا دورتموند

خرج ماركو رويس بتصريحات يؤكد فيها انه سيحاول إقناع نجم وسط باير ليفركوزن كاي هافرتز بالانتقال إلى دورتموند.

من المرجح أن يبحث اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا عن تحدٍ جديد في القمة، لكن الطريق لن يكون مفروشًا بالورود، فاللاعب الذي قد تصل قيمته إلى 80 مليون جنيه إسترليني محط اهتمام بايرن ميونيخ أيضًا.

كاليدو كوليبالي إلى تشيلسي

عندما يدخل تشيلسي السوق الصيفي فإن أول شيء سيبحث عنه هو تدعيم دفاعه بمدافع قوي خاصة أنه يعاني على مستوى قلوب الدفاع بشكل واضح.

الهدف الأول على لائحة أهداف البلوز هو كاليدو كوليبالي، البالغ من العمر 28 عامًا، والذي كاد قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن نابولي، لكنه قرر البقاء كاعتراف بالجميل لناديه، لكنه بنهاية الموسم الحالي قد ينظر في مستقبله.

الصفقة لن تكون رخيصة - من المحتمل أن يكون على البلوز أن يجعله أغلى مدافع في كرة القدم العالمية إذا كانت هناك فرصة لضمه.

إدينسون كافاني إلى أتلتيكو مدريد

كان المهاجم الأوروجوياني على وشك الانضمام إلى أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لكن مطالب باريس سان جيرمان بمبلغ 20 مليون يورو أفسدت الصفقة.

لكن رحيل الهداف المميز يعد مسألة وقت الآن بعد نهاية عقده، ويبقى أتلتيكو مدريد "الذي يعاني هجوميًا" هو وجهته المفضلة.

ريان فراسير إلى آرسنال/ليستر سيتي

يُقال إن بورنموث مستعد لتقديم حوالي 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في العقد الجديد الذي ينوي تقديمه لجناحه ريان فراسير لإبقائه في النادي، لكن آرسنال وليستر سيتي يرغبان في ضم اللاعب.

بدأ اللاعب يُفكر بالفعل في مستقبله بعيدًا عن فريق الكرز، وقد عانى كل من اللاعب والنادي من المستقبل الغامض، وصرح اللاعب نفسه بأنه يتأسف على كيفية تأثير تلك الأخبار عليه.

جاريث بيل إلى توتنهام

العلاقة بين جاريث بيل وريال مدريد وصلت لطريق مسدود تقريبًا، وبالتالي بات رحيل اللاعب عن النادي المدريدي مع عودة رومانسية محتملة لناديه السابق توتنهام، ليحظى بفرصة لإعادة اكتشاف مستواه قبل خوض منافسات اليورو.

أسماء كبيرة متاحة مجانًا

هناك بعض الأسماء الكبيرة التي ستكون متاحة للانتقال مجانًا هذا الصيف، منها ويليان جناح تشيلسي، ونيمانيا ماتيتش متوسط ميدان مانشستر يونايتد، ودافيد سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي، وآدم لالانا لاعب وسط ليفربول وبليس ماتويدي لاعب يوفنتوس.