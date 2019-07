نيمار: ميسي الأفضل ونحن ثنائي رائع

أشاد نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخ مسترجعًا ذكرياته معه في كامب نو.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة برشلونة استعادة نيمار خلال الصيف الجاري.

وقال نيمار في تصريحات صحفية: "ميسي، بالنسبة لي، هو الأفضل في العالم وأعظم من شاهدت وشكلنا سويًا ثنائيًا رائعًا، لقد كان فخرًا لي اللعب بجواره والأهم من ذلك أننا أصدقاء".

برشلونة مستعد لدفع 40 مليون يورو بجانب التخلي عن إيفان راكيتيش وفيليبي كوتينيو لأجل ضم اللاعب.

ولن يجعل باريس سان جيرمان مهمة اللاعب سهلة للخروج من الفريق إذ يتمسك بمبلغ 222 مليون يورو للموافقة على رحيله.

وكان البرازيلي قد عاد إلى تدريبات سان جيرمان وجلس مع المدير الرياضي، ليوناردو، للمطالبة بالرحيل.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 27 عامًا تأخر عن الحضور لتدريبات سان جيرمان ولمّح لرغبته في المغادرة.

Neymar: "Messi is the best player in the world. We made a magnificent duo!" pic.twitter.com/OPMAp2ZYgc