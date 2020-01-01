نيمار: مباراة مانشستر يونايتد حاسمة، ومارادونا أبكى العالم

نيمار دا سيلفا لاعب فريق برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي يتحدث عن مواجهة مانشستر يونايتد بدوري الأبطال ووفاة مارادونا.

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة ضد مانشستر يونايتد في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيمار لصالح "كانال بلس"، وتطرق خلالها للحديث عن وفاة أسطورة كرة القدم العالمية دييجو أرماندو مارادونا.

وقال نيمار: "نحن نعلم مدى أهمية مباراة دوري الأبطال يوم الأربعاء، هي مواجهة قوية للغاية وحاسمة، لم نلعب بشكل جيد ضد لايبزيج لكننا حققنا الفوز".

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وأضاف عن مواجهة بوردو: "لعبنا المباراة على جزئيات، وتمكننا من تسجيل الأهداف لكننا عانينا على مستويات عديدة".

وأردف: "علينا أن نتحسن في تلك الأمور، لو لم نفعل ذلك في الدوري الفرنسي الذي نحققه كل عام ستكون الأمور أصعب في دوري أبطال أوروبا".

وأنهى كلماته بالحديث عن الراحل دييجو أرماندو مارادونا: "هو فنان كرة القدم، وأهميته في اللعبة كبيرة للغاية، لقد قدم الكثير للجميع والعالم يبكي بسببه".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الثاني في مجموعته خلف مانشستر يونايتد برصيد ست نقاط وهو نفس رصيد لايبزيج صاحب المركز الثالث.