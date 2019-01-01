نيمار ومبابي وكافاني.. أبرز الغائبين عن باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد

نيمار ومبابي وكافاني ودراكسلر وكيرير.. بدون هؤلاء يخوض باريس سان جيرمان مباراته أمام ريال مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ازدادت متاعب باريس سان جيرمان بعدما زادت غياباته عن مباراة ريال مدريد لتصل إلى 5 من أهم لاعبي الفريق، لأسباب بين الإصابات والإيقاف.

ويستضيف باريس سان جيرمان غريمه ريال مدريد مساء الغد على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبعد تأكد غياب نيمار عن المباراة بسبب الإيقاف، وكيليان مبابي بسبب الإصابة، أضاف النادي الباريسي بالأمس عدم استدعاء إيدينسون كافاني لعدم تعافيه من الإصابة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث أنه من الأسماء الأخرى التي سيفتقدها الفريق في مباراة الأربعاء، اللاعب تيلور كيرر وزميله الألماني جوليان دراكسلر، لحاجتهما لمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة.

وعلى الرغم من غياب كل هؤلاء عن المباراة، إلا أن البيان الذي أصدره نادي العاصمة الفرنسية بالأمس أكد عودة الجميع بحلول الأسبوع المقبل.

باريس يُعلن موقف كافاني من اللعب أمام ريال مدريد

يذكر أن ريال مدريد سيلعب المباراة بدون عدد من أبرز نجومه أيضًا، حيث سيغيب سيرخيو راموس للإيقاف، ومارسيلو وماركو أسينسيو وفرانشيسكو إيسكو للإصابة.