نيمار لم يداوِ جراح مونديال روسيا حتى الآن
محمد عماد فيسبوك تويتر
قال النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا أنه لم يستطع حتى الآن نسيان ما حدث لمنتخب بلاده البرازيل في كأس العالم روسيا 2018.
نجم فريق باريس سان جيرمان واللاعب الأغلى في العالم فشل في قيادة السيلساو لتخطي ربع النهائي بعد الهزيمة أمام المنتخب البلجيكي.
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وقال نيمار في التصريحات التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "لا أستطيع حتى الآن نسيان ما حدث في كأس العالم، أردت تجاوز هذا الحزن، لقد شاركت في المونديال بعد عودتي من الغياب لفترة طويلة بسبب الإصابة وأردت مساعدة زملائي في المنتخب".
وأضاف اللاعب البالغ من العُمر 26 عامًا: "أمامنا أربع سنوات على البطولة المقبلة من كأس العالم، من يعرف ربما نعود للبرازيل بالكأس، الفوز بكأس العالم هو حلمي منذ الطفولة".
يذكر أن نيمار الذي ساعد البرازيل على الفوز بالميدالية الأوليمبية للمرة الأولى في تاريخ البلاد في ريو دي جانيرو 2016 شارك في المونديال مرتين أعوام 2014، 2018.