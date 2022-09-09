نيمار: كل شيء تغير لدى ميسي، وهكذا ساعدته في باريس

نيمار دا سيلفا يؤكد مساعدته لليونيل ميسي على التأقلم مع باريس سان جيرمان والتحسين من نفسه.

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا أنه فعل كل شيء حتى يساعد الأرجنتيني ليونيل ميسي على التحسن والتأقلم رفقة باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "دازون" وأكد خلالها أن ميسي عانى في البداية لأنه أمضى أغلب حياته في برشلونة.

وقال نيمار: "أنا أعرف ميسي منذ وقت طويل للغاية، واستطعت أن أساعده داخل الملعب وفي التدريبات عن طريق التحدث إليه".

وأكمل: "كان الأمر صعب أن يقوم بهذا التغيير، لقد كان في برشلونة منذ سنوات، والآن كل شيء تغير بالنسبة له ولعائلته".

وأضاف: "الأمر صعب لكن أعتقد أن الأمور تتحسن الآن وهو كذلك، ويشعر كأنه في منزله، أريده أن يمرح وأن نحظى بأوقات طيبة سويًا".

وأردف معربًا عن ثقته في ليونيل: "نعلم أننا لدينا الكثير من التحديات أمامنا، لكن لدي ثقة أنه سيستطيع أن يتخطى كل شيء".

جدير بالذكر أن ميسي بدأ هذا الموسم بقوة أكبر بكثير مما كان عليه في الموسم الماضي عندما غاب عن عدة مباريات بسبب الإصابات.