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لم يتردد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، كثيرًا للكشف عن مرشحه الأول للفوز بالكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم بعام 2024.

وتتجه أنظار عشاق الكرة العالمية، يوم 28 أكتوبر الجاري، صوب مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة الحفل السنوي لإعلان الفائز بجائزة "بالون دور" المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

وقال نيمار في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "بالطبع، فينيسيوس جونيور هو أحق لاعب للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، لا يوجد أحد أفضل منه يستحقها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "فينيسيوس عانى كثيرا طوال حياته، واستطاع تجاوز كل الانتقادات وتحقيق إنجازات كبيرة هذا العام، لقد أصبح قدوة لجميع الشباب وبطلًا عظيمًا في البرازيل".

وتابع الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل: "لدينا علاقة رائعة، أنا أحب فينيسيوس كثيرًا، إنه صديق عظيم"

وكانت عدة تقارير صحفية، قد ذكرت أن فينيسيوس المتوج مع ريال مدريد في الموسم الماضي بالدوري وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا، تم إبلاغه بأنه المرشح الأبرز لحصد الكرة الذهبية هذا العام.

يذكر أن نيمار (32 سنة)، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان؛ حيث لعب 5 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، تغيبه عن الملاعب منذ أكتوبر 2023.

وبعد غياب عامٍ كامل عن الملاعب، يبدو أن عودة الساحر البرازيلي أصبحت أقرب من أي وقتٍ مضى؛ وفقًا لما كشفت عنه شبكة "إي إس بي إن"، التي أعلنت احتمالية مشاركته مع الهلال في مواجهة العين الإماراتي، يوم 21 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".