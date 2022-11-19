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نيمار فوق الجميع؟ صورة البرازيل الجماعية تكشف مكانة نجم باريس الخاصة

هيثم محمد
1:23 م غرينتش+3 19‏/11‏/2022
Neymar Brazil
البرازيل في أجواء خاصة قبل المونديال

كشفت صورة الفريق الجماعية الخاصة بالبرازيل قبل كأس العالم قطر 2022 المكانة الخاصة التي يحتلها النجم نيمار ضمن اللاعبين.

ويعسكر السيليساو بمدينة تورينو الإيطالية ويتدرب في المركز التدريبي الخاص بيوفنتوس استعداداً للسفر إلى قطر في الساعات المقبلة.

وانتشر فيديو من توقيت التقاط الصورة المجمعة يظهر ريتشارليسون يُجبر فريد على تغيير موقعه في وسط الصورة، وسط ضحك الثنائي.

وقال مهاجم توتنهام لزميله الذي يلعب في مانشستر يونايتد: "تحرك، أنت تجلس في المركز المتوسط حيث يجب أن يجلس نيمار!".

يذكر أن البرازيل تفتتح مشوارها ضمن المجموعة السابعة بمباراة صربيا، ثم بعدها تواجه الكاميرون وسويسرا.

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