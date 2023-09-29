"لا نيمار أو غيره" .. حل الهلال الوحيد عند لويس كاسترو واسألوا كريستيانو رونالدو

نادي الهلال يحتاج إلى لويس كاسترو فورًا

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حتى وإن كان الأداء غير مقنع.. فإن الأمر الذي لا يُمكن أن ينكره أي شخص، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يملك العناصر الأفضل في دوري روشن السعودي للمحترفين، من حراسة المرمى إلى قلب الهجوم.

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هذه العناصر الرائعة التي يمتلكها نادي الهلال؛ هي من تساهم في حسم نتائج المباريات، على الرغم من سوء الأداء الفني، وغياب اللعب الجماعي.

ولعبت مهارة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، وإجادة المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لـ"الرأسيات"، دورًا كبيرًا في حسم نتيجة ديربي الرياض، مساء اليوم الجمعة.

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الهلال فاز (2-0) على الشباب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

"استنساخ" لويس كاسترو جديد في الهلال

حالة الزعيم الهلالي الحالية، تعيد إلى الأذهان، أوضاع الغريم الأزلي النصر، قبل التعاقد مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، في مطلع الموسم الرياضي الحالي.

النصر كان يحسم مبارياته، من خلال المهارات الفردية؛ سواء للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أو النجم البرازيلي الكبير أندرسون تاليسكا.

وبمجرد وصول المدرب البرتغالي إلى قلعة العالمي، تحولت هذه المهارات الفردية، إلى مجرد وسيلة لخدمة اللعب الجماعي؛ وسط تقديم مستويات مبهرة في المباريات، وتحقيق سلسلة نتائج أكثر من رائعة.

وبالتالي.. فإن كل ما يحتاجه الهلال الآن، هو استنساخ لويس كاسترو جديد؛ لتحويل هذه المهارات الفنية الكبيرة التي يملكها عناصر الفريق الأول، لخدمة اللعب الجماعي.

وجماهير الهلال من الأساس، غير راضية عن عمل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي للفريق الأزرق؛ حيث تطالب بـ"إقالته"، والتعاقد مع مدرب جديد.

لذلك.. يجب علينا الانتظار قليلًا، لمعرفة هل تستجيب الإدارة الهلالية لهذه المطالب، وتستطيع استبدال جيسوس، بمدرب يقدم لعب جماعي على طريقة "نصر كاسترو".

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