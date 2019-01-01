نيمار في عيد ميلاده: لست سعيدًا، أتمنى الحصول على "مشط قدم" جديد!

لاعب باريس سان جيرمان احتفل بعيد ميلاده الـ27

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

احتفل مساء أمس نيمار جونيور بعيد ميلاده الـ27، وقد ظهر اللاعب يرقص على كرسي متحرك قبل أن يقف بمساعدة "عكازين" ليلقي كلمة للحضور الذين كان من بينهم كيليان مبابي وتياجو سيلفا وإيدينسون كافاني.

وكان اللاعب البرازيلي قد تعرض لإصابة في كاحله خلال مباراة ستراسبورج في كأس فرنسا، ستُبعده عن الملاعب لـ10 أسابيع تقريبًا مما يعني أنه سيتابع مواجهة فريقه ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا من المدرجات.

ولم تمنع تلك الإصابة نيمار من الاحتفال والرقص خلال عيد ميلاده الذي أقامه في باريس ليلة أمس، رغم أنه فعل هذا بمساعدة عكازين، مما أثار الكثير من الجدل وأيضًا الكثير من التعاطف مع اللاعب في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة حين بدأ يتحدث ولم يستطع حبس دموعه.

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قال نيمار "اليوم هو عيد ميلادي، لكني لست سعيدًا في تلك الفترة من حياتي. أكثر ما أتمناه اليوم في عيد ميلادي هو مشط قدم جديد حتى أتمكن من القتال على الملعب والقيام بأكثر ما أحبه وهو لعب كرة القدم".

أضاف نجم برشلونة السابق "البقاء بعكازين كل هذا الوقت صعب جدًا، كل رياضي يُدرك مدى صعوبة هذا الأمر. زملائي يعطونني كل الدعم اللازم لمساعدتي على العودة في أسرع وقت ممكن".

يُذكر أن بين الحضور كان كذلك كلًا من دوجلاس كوستا وديفيد لويز وداني ألفيش ولياندرو باريديس المنضم حديثًا لباريس سان جيرمان من زينيت سان بطرسبرج.

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