نيمار على رأس قائمة البرازيل لمواجهة السنغال ونيجيريا

تيتي يعلن خياراته لتوقف أكتوبر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن المنتخب البرازيلي عن قائمته للمباريات الودية في التوقف الدولي المقرر له أكتوبر المقبل.

وجاءت القائمة كالتالي..

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي) سانتوس (أتلتيكو مينيرو) – فيفرتون (بالميراس)

خط الدفاع: داني ألفيس (ساو باولو) – أليكس ساندرو (يوفنتوس) – دانيلو (يوفنتوس) – رينان لودي (أتلتيكو مدريد) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد) – رودريجو كايو (فلامنجو)

خط الوسط: أرتور (برشلونة) – كاسيميرو (ريال مدريد) – ماتيوس هنريكي (جريميو) – لوكاس باكيتا (ميلان) – فابينيو (ليفربول) – فيليبي كوتينيو (بايرن ميونيخ)

خط الهجوم: إيفرتون (جريميو) – جابرييل باربوسا (فلامنجو) – نيمار (باريس سان جيرمان) – ريتشارليسون (إيفرتون) – روبرتو فيرمينو (ليفربول) – جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي).

يذكر أن السليساو يواجه منتخبي السنغال ونيجيريا يومي 10 و13 أكتوبر على الترتيب في سنغافورة.