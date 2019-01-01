نيمار: علاقتي مميزة بمبابي ولا نتنافس داخل الملعب

نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان يؤكد على العلاقة المميزة بينه وبين زميله كيليان مبابي.

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أن علاقته بزميله الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان جيدة للغاية ولا تشوبها أي خلافات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيمار وأكد خلالها أن مبابي يساعده كثيرًا داخل الملعب وهو يقوم بالأمر مثله معه.

وقال نيمار: "العلاقة بيننا جيدة للغاية نحن أصدقاء ونساعد بعضنا البعض داخل الملعب على الاستمرار في تحقيق الانتصارات وتسجيل الأهداف".

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وأضاف: "هو لاعب مذهل ولديه شيئًا مميزًا للغاية، وطوال الوقت نتبادل الرسائل النصية ولا أرى أي نوع من التنافس بيننا".

وأكمل: "عندما يسجل واحد منا يذهب الثاني فورًا من أجل أن يحتفل معه، علاقتنا مبنية على الصداقة الشديدة".

وأنهى تصريحاته عن مبابي: "لدينا تواصل جيد للغاية في الملعب وهذا أمر رائع من أجل الفريق، ذلك يساعد باريس سان جيرمان في التدريبات والمباريات".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن الصيف المقبل سيشهد رحيل نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان.