نيمار سبب رفض كومان العودة إلى باريس سان جيرمان

نيمار موجود؟ إذًا ترك كومان لبايرن ميونخ من أجل باريس سان جيرمان مستحيل

استبعد كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ العودة إلى باريس سان جيرمان في الوقت الحالي بسبب وجود النجم البرازيلي نيمار في نادي العاصمة الفرنسية.

وكان كومان قد سجل هدف التتويج التاريخي لبايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا في شباك باريس سان جيرمان فريقه السابق والذي قدمه للعالم.



وحول ذلك، قال الجناح الفرنسي إنه لن يعود إلى نادي طفولته رغم النظر باعتزاز إلى الفترة التي قضاها في باريس والاعتراف بفضل النادي عليه.



وفسر كومان ذلك بوجود نيمار، حيث أن النجم البرازيلي سيقتل فرصه في اللعب أساسيًا أو الحصول على عدد الدقائق التي تكفيه وتمنحه مشاركة مستمرة.

وأضاف: "لأكون صريحًا، إنه من غير المرجح أن أعود إلى باريس سان جيرمان في أي وقت قريب بسبب وجود نيمار في النادي وكونه ضمن خطط المستقبل لهم"

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وتابع: "كنت حزينًا لنادي باريس سان جيرمان لأنهم خسروا دوري أبطال أوروبا بسببي، ولكنني شعرت بالسعادة لأنني كنت سببًا في فوز بايرن ميونخ به"

وأردف: "ليس في خططي العودة إلى باريس سان جيرمان حاليًا بسبب نيمار، ولكن من الممكن أن يحدث ذلك في المستقبل وجميع الأبواب تبقى مفتوحة"

وأكمل: "باريس سان جيرمان سيكون دائمًا النادي المفضل لدي، لكن بالنسبة لي، كان القرار صائبًا بالمغادرة، وربما لو لم أغادر لما نجحت في الفوز بدوري الأبطال"

واسترسل: "لم أتخذ قرارًا سهلًا، وكنت أعلم أن خيار بايرن ميونخ صعب للغاية، لكنني اعتقدت دائمًا أنه بفضل ما أمتلك من إمكانيات، يمكنني اللعب مع نادٍ كبير"

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يذكر أن كومان قد حقق رقمًا قياسيًا بالتتويج بألقاب الدوري الفرنسي والإيطالي والألماني لـ 9 مواسم متتالية بقمصان باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونخ.