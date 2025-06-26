"عدد كبير من الأندية طلبت ضمه" .. رئيس سانتوس يتغزل في نيمار بعد تجديد عقده ورفضه الرحيل

نجم الهلال السابق جدد عقده مؤخرًا مع سانتوس

ماذا حدث؟

بعد أن عاد إلى جذوره عقب مشاكل الإصابة التي أدت إلى إنهاء عقده مع نادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، وافق نيمار على البقاء مع سانتوس حتى نهاية عام 2025.

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قد يسعى نيمار لتغيير الأجواء مع اقتراب كأس العالم 2026، لكن في الوقت الحالي، يبدو أنه سعيد بالبقاء حيث هو. يأتي ذلك رغم اعتراف والده بأن أندية تشارك في دوري أبطال أوروبا قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع النجم البرازيلي.

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ما قاله رئيس نادي سانتوس

رئيس سانتوس ألكساندر ماتوس سعيد برؤية نيمار يتجاهل تلك العروض، ويقول عن صانع الألعاب البالغ من العمر 33 عامًا "يا له من شرف وسرور العمل معه. لقد عرفت العائلة منذ فترة طويلة، وواصلت التواصل معهم قبل أن أتي. رأيت الحب الذي يكنه نيمار لهذا النادي. إنه لأمر مذهل الرغبة التي لديه للمساعدة والمساهمة في سانتوس".

"والآن، أنا شخص يهتم بالسوق، هذا التجديد، ما تلقيته من رسائل من مدراء تنفيذيين ومدراء من جميع أنحاء العالم ممن يودون الحصول على نيمار، كان هناك عدد ضخم من الأندية ترغب في نيمار وقال إنه لم يكن يريد ذلك. هذا الحب الذي أشعر به في موظفي النادي وفي عائلة نيمار، كثيرًا ما يتم اتهامهم بالأكاذيب، الحب الذي يكنونه لسانتوس سيجعل سانتوس يستعيد مكانته البارزة."

هل كنت تعلم؟

تابع ماتوس الحديث عن التزام نيمار بالنادي الذي ساهم في إطلاق مسيرته المهنية المحطمة للأرقام القياسية "نيمار يخلق التوقعات في كل شيء يشارك فيه. إذا حللت الأمر بهدوء، كل شيء يحدث كما كان من المفترض أن يحدث. عملية التكيف الجسدي، حدوث إصابة واحدة أو أخرى بعد عام ونصف بدون لعب. من حيث الجوانب الجسدية، فهو إلى حد ما ما كان من المفترض أن يحدث.

"إنه عبقري، لقد كرس نفسه كثيرًا، أحيانًا الناس يريدون فقط رؤية ما هو مثير، الجدل، لكنه كرس نفسه للبقاء هنا، تحدثت معه بالأمس، إنه يريد حقًا أن يكون له هذه السلسلة وفي هذه السلسلة سيكون نيمار الحاسم، أحد أعظم اللاعبين في العالم. لا شك أن هذا مهم جدًا لسانتوس وللفريق لدينا. إنه يريد هذا حقًا. أنا متأكد من أنه سيحقق ذلك. وأهمية ذلك تكمن في كل ما يجلبه للنادي."

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ما التالي لنيمار؟

اللاعب السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان نيمار، الذي حقق لقب الهداف التاريخي للبرازيل، يتمتع حالياً بفترة استراحة في جدول مباريات سانتوس المحلية - أثناء كأس العالم للأندية - سمحت له بقضاء الوقت مع شريكته برونا بيانكاردي واللاعب الإسباني اللامع لامين يامال.