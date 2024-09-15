"اللعب بجواره مثل الجحيم" … نيمار دا سيلفا يحذر نجوم ريال مدريد من كيليان مبابي!

تعرف على الرسالة التي وجهها نيمار إلى نجوم ريال مدريد

حرص نيمار دا سيلفا، نجم الهلال، على توجيه تحذير إلى نجوم ريال مدريد البرازيليين بشأن مزاملة النجم الفرنسي كيليان مبابي القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وكان نيمار زميلًا لمبابي في باريس سان جيرمان، قبل انتقاله في صيف 2023 إلى الهلال، حيث شهدت العلاقة بين الثنائي تقلبات عديدة، بين ود وصراعات داخل الفريق.

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وأشار الصحفي “Cyril Hanouna” عبر قناة Europe 1 إلى أن نيمار قام بالاتصال بفينيسيوس جونيور وكذلك الثنائي البرازيلي رودريجو وإيدر ميليتاو، وأخبرهم بأن اللعب مع مبابي شيء كارثي.

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وأضاف: “البرازيليون في ريال مدريد أصدقاء نيمار، وطالما شهدت فترة تزامل الأخير مع مبابي في باريس حربًا كبيرة، حيث حذر نجم الهلال أصدقاءه البرازيليين وأخبرهم بأن اللعب بجواره بمثابة الجحيم”.

وتألق مبابي في مباراة ريال سوسييداد، حيث نجح في تسجيل هدف في انتصار ريال مدريد بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت، بالجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليرفع رصيده التهديفي إلى 4 أهداف في 6 مباريات.