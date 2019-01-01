نيمار يتعافى بشكل جيد وأنباء عن عودته مبكرًا

البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يتعافى من إصابته بشكل جيد ويقترب من العودة مبكرًا عن الموعد الذي تم تحديده مسبقًا لعودته.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان المصاب قد تحسن بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن اللاعب أصبح لا يعاني من أي ألم في مكان الإصابة التي تعرض لها قبل عدة أسابيع.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب قد يتم تقديم موعد عودته للملاعب حال استمر في التحسن بنفس الشكل الحالي، حيث سيكون استمرار غيابه غير مبرر.

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وسيتم تقديم موعد عودة لاعب برشلونة السابق لصفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان لحوالي أسبوعين ليعود في بداية إبريل بدلًا من منتصف الشهر.

وفي حال صدقت الصحيفة ونجح باريس سان جيرمان في تجاوز مانشستر يونايتد في دور الـ 16 فمن المتوقع أن يتواجد نيمار في مواجهتي دور الـ 8 من دوري الأبطال.

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جدير بالذكر أن نيمار كان قد غاب بالفعل عن ثلاث مباريات لباريس سان جيرمان منذ تعرضه للإصابة ومن المتوقع أن يستمر غيابه لـ 12 مباراة أخرى من ضمنهم لقائي مانشستر يونايتد الحاسمان في دوري أبطال أوروبا.