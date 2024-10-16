فيديو | "مرة أخرى" .. نيمار دا سيلفا يسخر من علي البليهي بعد تكرار الفوز عليه بتدريبات الهلال

شاهد ما فعله نيمار مع علي البليهي في تدريبات الهلال

حرص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا على السخرية من زميله في صفوف الهلال علي البليهي، خلال التدريبات التي جرت مساء الأربعاء.

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ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء مساء الجمعة، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب المملكة أرينا.

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ونشر حساب الهلال على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو للتقسيمة التي جرت بين اللاعبين، والتي انتصر فيها فريق نيمار على فريق البليهي.

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وبعد انتهاء التقسيمة بتفوق فريق نيمار، قام البرازيلي بالوقوف والنداء على البليهي، ولكن الأخير لم يرد عليه، ليأخذ البرازيلي الكاميرا ويركض نحو المدافع للسخرية منه.

وقال نيمار للبليهي: "يا علي .. مرة أخرى" في إشارة للتفوق عليه في التدريبات للمرة الثانية على التوالي، ولكن علي اكتفى بالضحك ومحاولة إبعاد النجم البرازيلي عنه.