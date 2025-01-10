هل ينضم نيمار إلى إنتر ميامي؟ ماسيكرانو يحسم الأمر نهائيًا

تعليق حاسم من مدرب إنتر ميامي

علق خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي، على إمكانية انضمام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال إلى فريقه، ليجمع الشمل مرة أخرى مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز.

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وأكد نيمار، البالغ من العمر 32 عامًا، خلال تصريحات سابقة له إن فكرة إحياء هذا الثلاثي "MSN"، هي فكرة رائعة خاصة بعد أن حققوا نجاحات كبيرة مع برشلونة بين عامي 2014 إلى 2017، قبل انتقال نجم الهلال الحالي إلى باريس سان جيرمان.

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وقال ماسكيرانو خلال يوم إعلامي للدوري الأمريكي في ميامي، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز": "لا يمكننا الحديث عن نيمار لأننا لا نملك شيئًا".

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وأضاف: "من الواضح أن نيمار لاعب رائع، وكل مدرب في العالم يريده، لكن في الوقت الحالي، ومع القوانين الخاصة بسقف الرواتب في الدوري الأمريكي، من المستحيل التفكير في ضمه".

يُذكر أن نيمار انضم إلى نادي الهلال في صيف 2023، لكنه خاض سبع مباريات فقط مع الفريق وسجل هدفًا واحدًا، قبل تعرضه لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في أكتوبر من العام نفسه.