نيمار دا سيلفا السبب .. الهلال يدرس التضحية بميشايل ديلجادو!

الهلال سيضحي بميشايل من أجل نيمار

غير نادي الهلال قراره بشأن استمرار النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو مع الفريق، بسبب مواطنه نيمار دا سيلفا الذي يواصل التأهيل خلال الوقت الحالي للعودة إلى الملاعب.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ويقوم حاليًا بعمليات الإعداد والتأهيل من أجل العودة إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نيمار أبلغ الهلال بأنه سيعود إلى المشاركة في المباريات خلال شهر أغسطس المقبل، بعد أن وصل إلى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن عودة نيمار سترفع من فرص تضحية الهلال بالنجم ميشايل، وذلك من أجل قيد دا سيلفا بدلًا منه في قائمة الفريق للموسم المقبل.

كما أن ميشايل سينتهي عقده بعد 6 أشهر، ولذلك سينظر الهلال في العروض المقدمة للتعاقد معه، من أجل الاستفادة ماليًا من رحيله خلال الوقت الحالي.