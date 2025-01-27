"مشكلة نيمار إدارية وهذا عيب حسان تمبكتي الذي تنتقدوني لأجله!" .. جورج جيسوس ينفعل على وسائل الإعلام بسبب ثنائي الهلال

جيسوس خسر للمرة الثانية في الدوري مع الهلال..

انتقد جورج جيبسوس، المدير الفني لنادي الهلال، وسائل الإعلام السعودية؛ بعد هزيمة فريقه أمام القادسية، مساء اليوم الإثنين.

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الهلال خسر (1-2) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ورفض جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، حديث "وسائل الإعلام" السعودية، عن أن هزيمة الفريق الهلالي؛ جاءت بسبب تغيير طريقة لعبه من "4-2-3-1" إلى "3-5-2"، مع إشراك المدافع الدولي حسان تمبكتي "أساسيًا"، إلى جانب الثنائي علي البليهي وخاليدو كوليبالي.

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وقال المدير الفني البرتغالي المخضرم: "تنتقدوني إذا لعب تمبكتي (أساسيًا)، وتقومون بانتقادي أيضًا إذا أجلسته على (دكة البدلاء).. الخسارة اليوم لم تكن لها علاقة بتغيير طريقة اللعب".

وكشف جورج جيسوس عن أن تمبكتي ليس باللاعب "القوي بدنيًا"؛ في تبرير لعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي، في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وعلى جانب آخر.. نفى جيسوس أن تكون كثرة الإصابات في صفوف الهلال، عائدة إلى طريقة التدريبات، مشددًا على أن الغيابات في الفريق قليلة للغاية؛ حيث يُصاب البعض ثم يعود بعدها مباشرة، مثلما يحدث مع متوسط الميدان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وأضاف جيسوس: "الوحيد الذي يغيب عن نادي الهلال منذ فترة، بسبب الإصابة؛ هو المهاجم أليكساندر ميتروفيتش فقط".

وأخيرًا.. أثار جيسوس الجدل بشأن "مستقبل" نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ عندما ألمح إلى أن رحيل اللاعب المحتمل، يأتي لأسباب إدارية في المقام الأول.

ورد مدرب الهلال على سؤال بشأن إمكانية إعادة تسجيل نيمار، في قائمة الزعيم الهلالي مجددًا، بعد تألقه في تدريبات الفريق؛ بالقول: "هذا الأمر يتعلق بجانب إداري واللاعب أيضًا".

جدير بالذكر أن جيسوس أعلن في وقتٍ سابق، عدم تسجيل نيمار في قائمة الفريق الهلالي "المحلية"، والتي تم رفع اسمه منها في يناير 2024، خلال فترة إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ وهو ما أدى إلى رغبة اللاعب في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الحالي، مع أنباء عن اقترابه من الانضمام إلى سانتوس.