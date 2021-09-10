نيمار حزين من "قلة" احترام الناس له: ماذا أفعل أكثر من ذلك؟!

حديث عاطفي من النجم البرازيلي..

طالب نيمار الجماهير البرازيلية بمنحه القليل من الاحترام الذي يستحقه، متعجبًا من الطريقة التي يتم تداول اسمه بها في الآونة الأخيرة.

تصريحات نجم باريس سان جيرمان أتت بعدما أحرز هدفًا في شباك بيرو وأصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم.

رغم ذلك، العديد من الانتقادات واجهها نيمار بسبب ادعاءات حول زيادته في الوزن بما لا يليق بلاعب محترف، ليرد اللاعب في الملعب وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد مباراة بيرو تحدث نيمار للتلفزيون البرازيلي وقال "بالطبع، فوز الفريق هو الشيء الأهم، أنا سعيد لأنني أصبح هدافًا للتصفيات وأكثر من صنع أهدافًا للمنتخب".

كما أضاف "وقريبًا قد أتحصل على شرف كسر رقم بيليه في أكثر هدافي المنتخب البرازيلي على الإطلاق، الحقيقة لا أعرف ماذا أفعل أكثر من ذلك ليحترمني الناس".

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وتابع "في بعض الأحيان لا أحب إجراء المقابلات الصحفية، ولكن في اللحظات الهامة آتي وأتحدث، أترك ما أفعله للناس ليفكرون قليلًا".

وتزامت تصريحات نيمار مع صورة نشرها عبر إنستجرام ينفي خلالها مزاعم زيادة وزنه، ويظهر بجسد مثالي لرياضي من أهم الرياضيين في العالم.

الآن يعود صاحب الـ28 عامًا إلى باريس ويستعد لخوض غمار الدوري الفرنسي أمام كليمرون هذا الأسبوع، وبعدها يلتقي مع كلوب بروج في افتتاح مشوار كتيبة بوتشيتينو بدوري أبطال أوروبا.