"يدمر خزينة الهلال وصبر المسؤولين نفد!" .. كواليس الانقلاب ضد نيمار

موعد عودته للملاعب لا يزال غامضًا..

يبدو أن قصة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، اقتربت من النهاية، رغم أنها لم تبدأ من الأساس.

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا، وبعقد حتى 30 يونيو 2025.

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ولعب الساحر البرازيلي، 5 مباريات فقط مع الفريق الهلالي، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، تبعده عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي، ولا يزال الغموض مستمرًا بشأن موعد عودته، وسط تأكيدات على أنها قد تتأخر حتى يناير 2025.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن غضب كبير من مسؤولي نادي الهلال ضد نيمار جونيور، بسبب بعض السلوكيات خارج أرضية الملعب؛ قائلة: "صبر الإدارة بدأ ينفد بالفعل".

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الصحيفة كشفت عن أن مسؤولي الزعيم، يعتقدون بأن هذه السلوكيات "غير الاحترافية"؛ كانت العامل الرئيس في تأخير عودة اللاعب من الإصابة؛ حيث كان من المقرر أن يشارك في مباريات الفريق، بداية من شهر أكتوبر 2024؛ إلا أن ذلك لن يحدث.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار دا سيلفا جونيور، استنزف خزينة نادي الهلال، بدون أن يستفيد منه الفريق؛ حيث يحصل على راتب أسبوعي يُقدر بـ2.5 مليون جنيه إسترليني "12.5 مليون ريال سعودي".

وأشارت إلى مرور 58 أسبوعًا منذ انضمام الساحر البرازيلي إلى الزعيم الهلالي، ولكنه لم يخض سوى 5 مباريات رسمية فقط؛ ما يعني أن النادي دفع للاعب مقابل اللقاء الواحد فقط، مبلغًا يُقدر بـ29 مليون جنيه إسترليني "145 مليون ريال سعودي".

جدير بالذكر أن نيمار البالغ من العمر 32 سنة، سجل هدفًا وحيدًا فقط وصنع 3 آخرين، خلال المباريات الخمس التي شارك فيها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حتى الآن.