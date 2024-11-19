رفض الاتجاه للمخدرات .. بوفون: نيمار استحق خمس كرات ذهبية وهذا سر عشقي للمراهنات!

تطرق كذلك إلى معاناته مع الاكتئاب

يؤمن الحارس الإيطالي المعتزل جانلويجي بوفون، أن النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، كان يستحق الحصول على خمس كرات ذهبية خلال مسيرته.

بوفون، أسطورة كرة القدم الإيطالية والذي يعمل حاليًا كعضو بالجهاز الفني لمنتخب بلاده، أجرى مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، من أجل عرض سيرته الذاتية بعنوان "سقوط، نهوض، سقوط، نهوض"، وتطرق إلى العديد من الموضوعات الخاصة بمشواره الكروي.

وقال صاحب الـ46 سنة عن أفضل اللاعبين الذين لعب ضدهم:"لقد لعبت مع ثلاثة أجيال، كيف يمكنني أن أحدد أفضلهم؟ هناك زين الدين زيدان، رونالدو الظاهرة، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي وأندريس إنييستا وغيرهم".

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وأجاب عندما طُلب منه أن يختار واحدًا منهم:"نيمار، بسبب لعبه وشخصيته، كان يجب أن يفوز بخمس كرات ذهبية".

وعن دخوله في نوبات هلع واكتئاب:"لقد تعرضت لنوبة قلق في الملعب، لم أستطع التنفس واعتقدت أنني لن أتمكن من اللعب، حدث ذلك في مباراة بين يوفنتوس وريجينا، أخبرني مدرب حراس المرمى إيفانو بوردون بإمكانية التبديل، نظرت إلى الحارس الثاني، تشيمنتي، وهو صديق عظيم، كانت لحظة حاسمة في حياتي، كانت هناك خطورة في حالة عدم عودتي إلى اللعب، كنت سأفقد مكاني بالفريق بعدها مع تكرار هذا الموقف، لذلك عدت وقمت ببعض التصديات التي ساعدتنا على الفوز 1/0، وقال لي الطبيب أجريكولا وقتها أنني أعاني من الاكتئاب".

وأضاف:"رفضت المخدرات وخشيت الاعتماد عليها، نصحوني بأن يكون لدي هوايات جديدة خارج كرة القدم، واتجهت إلى الاهتمام بالرسم".

وفي نهاية حديثه تطرق بوفون إلى حبه للمراهنات، مشيرًا إلى أنه على الرغم من اعتبار الأمر بمثابة "الرذيلة" بالنسبة للبعض، إلا أن الأدرينالين كان من يقوده تجاه هذه الهواية، مؤكدًا أنه لم يفعل أي شيء غير قانوني ولم يتم تحذيره أو التحقيق معه على الإطلاق، وذلك بسبب عدم مراهنته على مباريات يوفنتوس أو إيطاليا أو كرة القدم عمومًا.