يوفنتوس يحاول إقحام ديبالا في صفقة تبادلية مع نيمار

هل يوافق النادي الفرنسي على تلك الصفقة؟

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي، تكثيف محاولاته من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

برشلونة يعتبر هو الطرف الأقرب والأكثر رغبة في الحصول على خدمات نيمار، واللاعب كذلك يرحب بالعودة لناديه السابق.

ولم يمنع ذلك يوفنتوس من محاولة خطف الصفقة من نظيره الكتالوني، بعرض أحد نجومه الكبار في صفقة تبادلية.

تقارير صحفية إسبانية، أكدت عدم استعداد يوفنتوس لدفع 222 مليون يورو، المبلغ المطلوب من باريس لبيع نيمار.

وهو ما دفعه لعرض لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية، بالإضافة لمقابل مادي آخر لإقناع النادي الفرنسي بالبيع.

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ويطمح المدرب ماوريسيو ساري لتكوين خط هجومي ناري بقيادة نيمار والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وتأتي هذه الأنباء بعد ما أكده راديو "راي سبورت" حول اجتماع فابيو باراتيشي مع والد نيمار هذا الأسبوع لمناقشة قدومه لإيطاليا.

يذكر أن صاحب الـ27 عاماً نجح في تسجيل 51 هدف بقميص باريس، وفاز معه بلقبين متتاليين للدوري الفرنسي.