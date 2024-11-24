200 ألف يورو مقابل هذا التصرف! .. لاعب كريستال بالاس يكشف عن البند الأغرب في عقد نيمار مع باريس سان جيرمان

الصفقة التي هزت الكرة الأوروبية

كشف لويس بريون لاعب كريستال بالاس السابق عن أحد أغرب البنود في عقود اللاعبين، والمفاجأة أن الأمر يتعلق بعقد البرازيلي نيمار مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.

انتقال المهاجم البرازيلي من برشلونة إلى العاصمة الفرنسية صيف 2017 كان أشبه بالانفجار النووي في كرة القدم الأوروبية، حيث دفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو لفسخ عقد نيمار مع ناديه الإسباني، وقد قيل أنه منحه راتبًا سنويًا يتخطى الـ45 مليون يورو.

بريون قال خلال مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي أن نيمار كان يتقاضى أجرًا من ناديه الفرنسي مقابل تحية الجمهور وإبداء الحب تجاههم! مشيرًا إلى أن ذلك يهدف لبناء علاقة قوية بين اللاعب والجمهور الفرنسي.

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وأضاف "البند الأكثر جنونًا في عقود اللاعبين كان في عقد نيمار مع باريس سان جيرمان، أحد العاملين في النادي أخبرني خلال دورة تدريبية أن عقد نيمار تضمن بندًا ينص على منحه 200 ألف يورو في كل مرة يُحيي فيها الجمهور ويُصفق لهم بعد المباراة".

يُشار إلى أن نيمار رحل عن باريس سان جيرمان صيف 2023 باتجاه الهلال السعودي، وتدور إشاعات كثيرة حول مستقبله حاليًا، حيث ربطته الأخبار بالعودة إلى سانتوس أو الانتقال للعب بجانب ليونيل ميسي في إنتر ميامي.