نيمار أول أزمات لويس إنريكي في باريس سان جيرمان!

كيف يتعامل إنريكي مع نيمار؟

افتتح لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، أزماته مع فريقه الجديد مع عودة نيمار إلى العاصمة الفرنسية عقب انتهاء العطلة.

إنريكي تولى قيادة باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى 2025 ليخلف كريستوف جالتييه بعد موسم واحد فقط.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ نيمار عاد من العطلة لكنه لم يتعافٍ تمامًا من الإصابة في الركبة التي تعرض لها في مارس الماضي، وليس جاهزًا بنسبة 100%.

وأوضحت أنّ اللاعب خضع للفحص الطبي صباح اليوم، الثلاثاء، عقب عودته لكنه لن يكون جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق، ولا يمكن أن يستعين به لويس إنريكي في الفترة الحالية.

الصحيفة أشارت إلى أنّ أزمة إنريكي أكبر من الإصابة الحالية، فنيمار لم يشارك في الموسم المنصرم سوى في 29 مباراة فقط في كل المسابقات، وموسم 2021-2022 شارك في 28 مباراة فقط.

وقبل ذلك، في 2020-2021 لعب 31 مباراة فقط والموسم السابق له شارك في 27 مباراة فقط، وكل هذه الغيابات كانت بسبب تكرار الإصابات.

"ليكيب" أكدت أنّ إدارة باريس سان جيرمان لا تمانع بيع اللاعب خلال الصيف الجاري رغم أنّ عقده ينتهي في 2027، ولكن يبدو أنّ اللاعب فقد مكانته في فريق العاصمة.