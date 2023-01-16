"نيمار أكبر فشل في تاريخ كرة القدم".. الصحافة الفرنسية تهاجم البرازيلي!

نيمار الصفقة الأفشل!

وجهت الصحافة الفرنسية انتقادات لاذعة لنيمار نجم باريس سان جيرمان بعد هزيمة نادي العاصمة الفرنسية أمام رين بهدف دون رد، جعل صدارته للدوري الفرنسي مهددة.

النجم البرازيلي أحد اللاعبين الذين أشارت إليهم وسائل الإعلام الفرنسية "ليكيب" بعد أدائه الضعيف في مباراة الدوري الأخيرة، كما أنهم يشككون في قيمة انتقاله.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن نيمار خلال مواجهة أنجيه ظهر بمستوى منخفض جدًا بحثًا عن الكرات وحاول مرات عديدة أن يحدث الفارق بمفرده، وكانت النتيجة أنه خسر الكرات في المناطق الخطيرة ولم يتسبب أبدًا في أي خطر أمام رين، مما جعله يُقدم أداءً مقلقًا للغاية قبل شهر من مواجهة بايرن ميونخ.

قال الصحفي دانيال ريولو، في إشارة إلى الانتقال الضخم للاعب البرازيلي في صيف 2017، حيث كلفت صفقة انتقاله خزائن النادي 222 مليون يورو: "هل ندرك أن نيمار من حيث التوظيف والراتب هو أكبر فشل في تاريخ كرة القدم؟".

وأضاف: "لا يمكنني التفكير في فشل أكبر بسبب التكلفة، إنه أمر مروع فقط لأنه لعب بشكل جيد في 16 مباراة خلال موسمين من عام 2020 لا يعني أنه سينقذ حياتك".

بدأ النجم البرازيلي الموسم بشكل جيد للغاية لكن بعد عودته من المشاركة في كأس العالم مع منتخب البرازيل ظهر بصورة ضعيفة، ولم يسترد حتى الآن أفضل مستواه.