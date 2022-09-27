نيمار يطلب من زملائه المساعدة لتحطيم سجل بيليه

نيمار حدد هدفه القادم

يبدو أن محاولات نيمار لوضع نفسه في تاريخ الكرة البرازيلية مستمرة، حيث حدد نجم فريق باريس سان جيرمان هدفه القادم في هذا الأمر.

نيمار يسعى رفقة زملائه لتتويج منتخب بلاده ببطولة كأس العالم النسخة القادمة في قطر، لكن هذه الرغبة لا تنفي أن له أهداف فردية أخرى.

حيث تحدث نجم باريس عن تجاوز رقم الأسطورة البرازيلية بيليه في الفترة المقبلة، ويبدو أنه قد وضع هذا الهدف من ضمن أولوياته.

حيث يمتلك بيليه الرقم التاريخي لأكثر لاعب برازيلي قد سجل لمنتخب بلاده، وذلك بعد أن وضع 77 هدفًا في شباك الخصوم من خلال 92 مباراة.

لكن مكانته في صدارة القائمة تتعرض الآن لتهديد خطير حيث يسعى نجم المنتخب البرازيلي الحالي نيمار في ترسيخ إرثه.

وسجل جناح باريس سان جيرمان 75 هدفًا من خلال 121 مباراة، مما يضعه خلف بيليه بهدفين فقط وهو رقم سهل يمكن تحطيمه.

كما تحدث نيمار عن هذا الأمر مع "Telefoot" حيث قال: "بمشيئة الله، أتمنى أن أتجاوزه، سأتحدث مع زملائي في الفريق حول هذا الأمر وأطلب منهم مساعدتي في التسجيل حتى أتمكن أخيرًا من الوصول إلى هناك".

جدير بالذكر أن نيمار سيعود بعد مواجهة تونس الودية إلى فرنسا، حيث يستعد رفقة زملائه في باريس سان جيرمان لمواجهة فريق نيس يوم السبت ضمن الجولة التاسعة من بطولة دوري الدرجة الأولى.