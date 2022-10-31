بعد هزيمة مرشحه .. نيمار يلجأ للرب للتعليق على الانتخابات البرازيلية

نيمار يستمر في إثارة الجدل

علق النجم البرازيلي نيمار على نتيجة الانتخابات الرئاسية في بلاده عقب انتصار مرشح اليسار لولا دا سيلفا على جاير بولسونارو من اليمين والذي حظي بـتأييد ودعم نجم السامبا.

وكشف لاعب باريس سان جيرمان نيمار عن رأيه السياسي فيما يخص الانتخابات الرئاسية البرازيلية، حيث أوضح لاعب منتخب "السامبا" أنه يدعم المرشح جاير بولسونارو بكل قوة لأنه يراه الرجل المناسب.

وقال نيمار في منشور عبر "إنستجرام": "عسى أن تتم رغبتك يا الله"، وأرفق الكلمات بصورتين مع علم بلاده.

تأييد لاعب سانتوس السابق لمرشح اليمين الذي خسر بفارق نقطتين بالمائة عن الرئيس السابق لولا أثار حالة جدل كبيرة، بل وجعل الأخير يهاجم اللاعب وموقفه علناً في الأيام السابقة.

وكان نيمار قد وعد بإهداء أول أهدافه مع بلاده في كأس العالم بقطر 2022 إلى بولسونارو، وذلك في أحد مشاركاته بفعاليات تأييد المرشح الخاسر.