"أتمنى أن ألعب معكم" .. نيمار يخطب ود فريق برازيلي جديد!

نيمار يغازل فريق آخر غير سانتوس بالبرازيل

عبر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال، عن أمنيته في تمثيل فريق برازيلي جديد غير سانتوس، بعد انتهاء تجربته مع الهلال، وذلك خلال تواجده حاليًا في بلاده.

واستجاب نيمار لدعوة جابرييل باربوسا "جابيجول" لاعب فلامنجو، لحضور مباراة فريقه ضد جريميو التي انتصر فيها الفريق الأحمر والأسود، ليُعبر عن أمنيته في ارتداء هذا القميص.

وقال نيمار خلال تصريحات عقب المباراة: "لقد قلت ذلك دائمًا، فلامنجو هو فريقي المفضل الثاني بعد سانتوس، وأريد أن ألعب له يومًا ما، لأنني لدي عاطفة كبيرة تجاه هذا الفريق".

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وأضاف نجم الهلال: "الله وحده يعلم أنني لا أزال أملك عقدًا مع نادي الهلال وما زلت هناك في صفوف الفريق السعودي، ولكن لا أحد يعرف المستقبل".

وينتهي عقد نيمار مع الهلال عام 2025، حيث يوجد في عقده إمكانية للتمديد لموسم آخر، حيث لعب مع الزعيم 5 مباريات فقط قبل تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف بالركبة، الأمر الذي جعله يغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

جاء ذلك ليفتح نيمار باب جديد، في ظل الأخبار المتداولة خلال الفترة الماضية، بأنه قد ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي، رفقة زملائه السابقين ليونيل ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس.