بقيادة بطل ملحمة 2011 .. الكشف عن تفاصيل "خطة" سانتوس للتعاقد مع نيمار من الهلال

حلقة جديدة من مسلسل مستقبل نيمار جونيور..

وضع نادي سانتوس "خطة مالية"؛ من أجل التعاقد مع النجم نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2023".

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 7 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي" ثم "تمزق في العضلة الخلفية".

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ومؤخرًا.. أعلن جورج جيسوس، المدير الفني للزعيم الهلالي، رفضه إعادة تسجيل النجم البرازيلي في قائمة الفريق "المحلية"؛ حيث كان النادي قد رفع اسمه في يناير 2024، أثناء إصابته بـ"الرباط الصليبي".

ووسط كل ذلك.. يحاول سانتوس إعادة نيمار الذي بدأ مسيرته الكروية في صفوفه؛ إلا أن الصفقة لن تكون سهلة أبدًا، ليس بسبب رواتب اللاعب فقط، وإنما لـ"حقوق الصور والشراكات" التي يجب الاتفاق عليها؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "جلوبو" البرازيلية.

الصحيفة كشفت عن بحث النادي البرازيلي عن "رعاة جدد"، يتحملون جزءًا كبيرًا من رواتب نيمار؛ مثلما حدث في بداية مسيرة اللاعب، عندما تم إقناعه بالاستمرار في صفوف الفريق الأول لأطول فترة ممكنة، وعدم الذهاب فورًا إلى أوروبا.

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أيضًا.. أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي نادي سانتوس، يتفاوضون على إعادة توزيع حصص البث التلفزيوني وتحسين بعض الشروط في العقود مع الرعاة الحاليين؛ بما يتناسب مع تواجد اسم كبير في صفوف الفريق، بحجم نيمار جونيور.

وأوضحت أن أيدي أرمينيو نيتو، يُدير هذا الملف بنفسه في سانتوس؛ وهو نفس المدير التسويقي الذي كان مسؤولاً في الماضي عن إبقاء نيمار في صفوف الفريق؛ لتكون النتيجة هي ملحمة 2011 بالتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس.

وأضافت الصحيفة أن سانتوس ينتظر الآن توصل نيمار إلى اتفاق مع الهلال على "فسخ العقد"، من أجل التوقيع معه بشكل رسمي؛ حيث أن هذا الأمر يتطلب تنازل اللاعب عن جزءٍ كبير من مستحقاته المتبقية مع العملاق السعودي، والتي تُقدر بـ65 مليون دولار.

وكانت مصادر "جول" قد أكدت أن نيمار اشترط الحصول على كامل مستحقاته المالية حتى نهاية عقده مع الهلال في 30 يونيو 2025، للرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي؛ وهو ما رفضه النادي السعودي.

جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا جونيور بدأ مسيرته الكروية في سانتوس، قبل الانتقال إلى الملاعب الأوروبية من بوابة نادي برشلونة، الذي مثّله في الفترة من 2013 إلى 2017؛ ليرحل بعدها إلى باريس سان جيرمان، ثم الهلال في صيف عام 2023.