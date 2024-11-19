"سيصاب بالإحباط بسبب كرة القدم القبيحة!" .. تحذير نيمار من العودة للبرازيل بعد غموض مستقبله مع الهلال

مستقبل نيمار مع الهلال يثير الجدل دائمًا..

أعرب أحد النجوم البرازيليين "المعتزلين"، عن معارضته الشديدة لعودة مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إلى الدوري المحلي مجددًا.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، يرتبط بعقد مع الهلال حتى 30 يونيو 2025؛ إلا أن تقارير صحفية برازيلية لا تزال تؤكد احتمالية عودته إلى فريق طفولته سانتوس، خلال الميركاتو الشتوي القادم، على الرغم من نفي وكيل أعمال اللاعب، هذا الأمر.

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وفي هذا السياق.. قال البرازيلي صاحب الجنسبة القطرية ماوريسيو إيمرسون، أو الملقب بـ"الشيخ إيمرسون"، بسبب السنوات الطويلة التي قضاها في الدوحة؛ تعليقًا على عودة نيمار المحتملة إلى الدوري المحلي: "أظل أفكر فيما سيحدث خلف الكواليس؛ إذا حدث هذا الأمر".

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وزعم إيمرسون في تصريحات مع شبكة "SBT Sports"، مساء اليوم الثلاثاء، أن نجم الزعيم الهلالي - إذا عاد إلى الدوري البرازيلي مجددًا -، سينظر حوله خلال خوضه المباريات على أرضية الملعب؛ ليقول لنفسه: "يا إلهي.. ماذا أفعل هُنا؟!".

وتوقع الشيخ أن يصاب نيمار جونيور بـ"الإحباط"، بسبب ما اسماه بـ"المستوى القبيح" للمنافسات المحلية في الكرة البرازيلية؛ محذرًا من انخفاض أداء اللاعب بشكل خطير، حال عودته إلى بلاده مجددًا.

وعلى الرغم من كثرة إصاباته.. اعتبر الشيخ إيمرسون بأن نيمار، قادر على اللعب في أي مكان بقارة أوروبا، واصفًا نجم الهلال الحالي بـ"أمل البرازيل الأخير"، والذي يجب الاعتناء به جيدًا.

جدير بالذكر أن نيمار تدرج في مختلف الفئات السنية لنادي سانتوس البرازيلي؛ قبل الانتقال إلى أوروبا عام 2013، من بوابة العملاق الإسباني برشلونة، الذي مثّله لـ4 سنواتٍ كاملة؛ ليرحل بعدها إلى فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان في 2017، ثم الهلال في 2023 وحتى الآن.