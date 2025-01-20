خاص | وضع شرطًا والهلال رفضه .. نيمار يتعنت للموافقة على الرحيل في "الشتوية"

الأمور تتعقد منذ تصريحات جيسوس..

لا تزال أصداء تصريحات جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، ضد لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا قوية، ويوميًا تنكشف الكواليس ورائها، خاصةً وأن الحديث عن واحد من المفترض أنه من أفضل نجوم العالم.

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المدير الفني للزعيم قبل أيام أعلن بشكل رسمي عدم إعادة نيمار للقائمة المحلية للفريق والتي خرج منها في يناير 2024 على إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ورغم شفائه حاليًا إلا أن جيسوس يصر على الاكتفاء بالاستعانة به في النخبة الآسيوية دون البطولات المحلية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مصادر "GOAL" كشفت المزيد في هذا الملف، وتحديدًا حول رد فعل النجم البرازيلي، إذ أكدت أن نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق يريد الاستمرار في دوري روشن إلا أن مسؤولي الهلال لا يوافقونه في الرغبة نفسها.

GOAL

وأشارت مصادرنا إلى أن نيمار اشترط على مسؤولي القلعة الزرقاء حصول على كامل قيمة عقده الذي ينتهي بنهاية كأس العالم للأندية 2025، وهو ما يرفضونه كذلك، لذا "يعاند" البرازيلي ويرفض الرحيل.

يذكر أن صاحب الـ32 عامًا لم يشارك مع الهلال إلا في سبع مباريات فقط، وسجل هدفًا واحد وصنع ثلاثة آخرين، منذ ضمه في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل مقابل 90 مليون يورو تقريبًا، في ظل معاناته من قطع في الرباط الصليبي ثم تمزق في العضلة الخلفية.