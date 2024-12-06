"النادي غاضب بعد تصرف اللاعب المفاجئ" .. نيمار اتخذ هذا القرار بدون علم الهلال!

اتهامات جديدة للاعب..

أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، "الجدل" في الشارع الرياضي السعودي، بشأن علاقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع عملاق الرياض الهلال.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ وبعقد لمدة موسمين، حتى نهاية مشاركة الزعيم في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

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ومنذ الانضمام إلى الزعيم الهلالي.. لم يشارك النجم البرازيلي سوى في 7 مباريات رسمية فقط، بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"، ثم معاناته من "تمزق في العضلة الخلفية"؛ وسط اتهامه بالاهتمام بالسفر وحضور الحفلات، أكثر من تطبيق برنامجه الإعدادي والتأهيلي.

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وفي هذا السياق وتحت عنوان "خاص جدًا".. كتب العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "غضب من إدارة الجار؛ بعد مغادرة (التاريخي) لمدينة برشلونة الإسبانية وبعدها لبلده"؛ في إشارة إلى نيمار جونيور.

وسافر نيمار يوم الجمعة الماضي إلى إسبانيا، بالتزامن مع احتفالات نادي برشلونة بذكرى مرور 125 سنة على تأسيسه - دون حضور الحفل -، ثم ذهب إلى البرازيل، وتقابل هُناك مع النجم الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم الفريق المحلي كورينثيانز.

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وكشف العصيمي عن أن نيمار سافر إلى برشلونة وبلاده، دون أن يخبر أي مسؤول في نادي الهلال بذلك؛ قائلًا: "مثلهم مثل غيرهم.. لم يعرفوا بذلك؛ إلا من خلال الصور والمطارات".

واختتم عبدالعزيز العصمي تغريدته المثيرة للجدل؛ بالسخرية من علاقة الهلال ونيمار: "التاريخي خلال عقده.. عاش بين باريس وبرشلونة وبلده، أكثر من ناديه".

ومن ناحيتها.. تفاعلت جماهير الهلال مع تغريدة العصيمي؛ مطالبة صندوق الاستثمارات السعودي بـ"طرد" اللاعب من النادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا جونيور، لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في الفترة من 2013 إلى 2017؛ قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان في أغلى صفقة بالتاريخ "222 مليون يورو"، ومنه إلى الهلال في صيف 2023.