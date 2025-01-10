رقم جنوني .. الكشف عن المبلغ الذي تقاضاه نيمار في الهلال مقابل "كل لمسة للكرة"!

مستقبل اللاعب مع الهلال يحير الجميع..

"7 مباريات مع تسجيل هدف وصناعة 3 آخرين".. هذه هي مسيرة النجم نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ منذ الانضمام إليه في صيف عام 2023 وحتى الآن.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ إلا أنه عانى من إصابتين بـ"قطع في الرباط الصليبي" ثم "تمزق في العضلة الخلفية".

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هذه المباريات السبعة التي ارتدى فيها الساحر البرازيلي، قميص الزعيم الهلالي - حتى الآن -؛ كانت بواقع 5 لقاءات في 2023، قبل الإصابة بـ"الرباط الصليبي"، ثم مواجهتين فقط في بطولة النخبة الآسيوية عام 2024.

وفي هذا السياق.. كشف موقع "فوت ميركاتو" عن أن نيمار جونيور تقاضى راتبًا في الهلال، يُقدر بـ101 مليون يورو "388.5 مليون ريال سعودي"، خلال عام 2024 فقط.

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الموقع الفرنسي أشار إلى أن هذا الراتب الضخم، تحصل عليه نيمار "بدون أي نقصان"؛ على الرغم من أنه خاض مباراتين فقط بقميص الفريق الهلالي في 2024؛ ما يجعله ثالث أعلى لاعب أجرًا في العالم.

وأوضح الموقع أن عدد الدقاق التي شارك فيهم نيمار خلال هاتين المباراتين مع الهلال؛ هي "42 دقيقة" فقط، مع قيامه بلمس الكرة "45 مرة".

وبناء على ذلك.. تقاضى نيمار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مبلغ 2.4 مليون يورو عن كل دقيقة، ما يُعادل 1.122.222 يورو لكل كرة لمسها على أرضية الملعب؛ حسب نفس الموقع.

جدير بالذكر أن الهلال رفع اسم نيمار من قائمة الفريق "المحلية"، في يناير من عام 2024، وذلك بعد إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ حيث لم يحسم النادي قراره - حتى الآن -، بإعادة قيده مجددًا من عدمه.