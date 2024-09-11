"خسائر مالية ضخمة لنجم الهلال بسبب قروده الملونة" .. نيمار يتلقى ضربة قوية خارج الملعب

ماذا حدث مع نيمار جونيور؟!..

تعرض الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لـ"خسائر مالية" ضخمة؛ بسبب القرود التي اشتراها منذ عامين.

نيمار البالغ من العمر 32 سنة، قام بشراء قطع فنية لمجموعة من القرود الملونة بتقنية "إن إف تي"، في عام 2022، مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ6 ملايين ريال برازيلي تقريبًا.

ووفقًا لصحيفة "تيرا"، تراجعت القيمة المالية لهذه القطع الفنية الرقمية التي قام نجم الهلال بشرائها قبل عامين، إلى ما يقرب من 400 ألف ريال برازيلي، في الوقت الحالي.

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الصحيفة كشفت عن أن أفضل عرض لإحدى هذه القطع الفنية، وصل إلى 156 ألف ريال برازيلي حاليًا، على الرغم من أن نيمار قام بشراء هذه القطعة، بحوالي 2.5 مليون ريال برازيلي، قبل عامين.

وأضافت الصحيفة البرازيلية الشهيرة: "أما أرخص القطع الفنية في قائمة (قرود نيمار الملونة)، وصلت قيمتها إلى 34 ألفًا و155 ريال برازيلي".

الـ"إن إف تي" هي باختصار "الرموز غير القابلة للاستبدال"؛ حيث تستند على تقنية "البلوكشين"، وتُعد وسيلة فريدة تتيح للأفراد شراء وبيع الأصول الرقمية، بكل سهولة وأمان، ودون تزوير.

جدير بالذكر أنه عند إنشاء الـ"إن إف تي"، يتم توثيق الملكية والتفاصيل الفنية في سلسلة الكتل "البلوكشين"، ويتم تأمينها باستخدام تقنيات التشفير؛ وعند البيع يتم تسجيل المعاملة في "البلوكشين"، مما يثبت ملكية المشتري الجديد.