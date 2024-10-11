"طلاق قبل الزواج!" .. خالد بن طلال يتحدث عن مستقبل نيمار مع الهلال ويؤكد: الموضوع طول جدًا

لا يزال موعد عودته للملاعب غامضًا..

تحدث الأمير خالد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال السعودي، عن "مستقبل" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صيف 2023، قادمًا من عملاق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولعب الساحر البرازيلي 5 مباريات فقط مع الزعيم الهلالي، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، خلال شهر أكتوبر من عام 2023؛ حيث لم يعد إلى المباريات - حتى الآن -، على الرغم من مرور سنة كاملة.

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وفي هذا السياق.. قال ابن طلال في تصريحات مع "راديو الشرق"، مساء اليوم الجمعة: "الموضوع طول جدًا.. العديد من اللاعبين في نادي الهلال، تعرضوا لإصابات مختلفة؛ واستطاع الجهاز الطبي (علاجهم) بشكل أسرع".

وكشف عضو شرف الهلال الذهبي، عن أنه بعد عودة نيمار جونيور للعب مجددًا، سيدرس مجلس الإدارة "جدوى" تجديد عقده من عدمه، والذي ينتهي في صيف عام 2025.

وأضاف خالد بن طلال: "حتى الآن لم نشاهد نيمار يلعب مع الهلال، لكي نحكم على تجديد عقده من عدمه.. كأننا نتحدث عن (طلاق قبل الزواج)".

وطلب ابن طلال من نيمار جونيور، تسريع عملية التأهيل؛ من أجل العودة إلى المباريات مجددًا، ومساعدة الفريق الأول لكرة القدم في عديد البطولات القادمة.

جدير بالذكر أن اسم نيمار ارتبط بالانتقال إلى فلامنجو البرازيلي، بعد نهاية عقده مع الزعيم الهلالي، بالإضافة إلى العودة للعملاق الإسباني برشلونة أو الفريق المحلي سانتوس، اللذين سبق وأن لعب معهما خلال مسيرته الكروية.