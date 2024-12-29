فيديو | كان يحسبه جيتار! .. "الشيخ" نيمار يفاجئ الجماهير بالعزف على العود

لقطة طريفة من نيمار..

قدم النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، لقطة طريفة للجماهير، على هامش ظهوره في أحد الإعلانات، حيث كان يرتدي الزي السعودي.

وبات نيمار قريبًا من العودة لمباريات الهلال، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته في مباراة الاستقلال الإيراني، في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، علمًا بأن اللاعب تم استبعاده من قائمة الفريق للمسابقات المحلية في الدور الأول من الموسم.

وتداول نشطاء مقاطع لنيمار وهو يرتدي الزي السعودي ويجلس أمام المخيم، كما ظهر البرازيلي وهو يعزف على العود، ولكن الطريف في الأمر، أن جناح الهلال كان يعزف بطريقة الجيتار.

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في المقابل، أثارت تلك اللقطات بعض الانتقادات من قِبل المتابعين، الذين باتوا يأملون رؤيته في الملعب، بعدما غاب طويلًا عن الهلال، لمدة تخطت السنة، بعد إصابته في الرباط الصليبي والغضروف، ولمّا عاد، خاض مباراتين في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث شارك بديلًا أمام العين الإماراتي والاستقلال الإيراني، قبل تعرضه لإصابة جديدة في العضلة الخلفية.

وفي حوار أجراه نيمار مع راديو مونت كارلو، خلال ديسمبر الجاري، أعرب البرازيلي عن أمنيته بالمشاركة مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025، رغم قرب عقده من الانتهاء في الصيف المُقبل، كما قال نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، إنه سعيد للغاية في السعودية، وهو واثق بأن قرار انتقاله وعائلته إلى المملكة كان موفقًا.