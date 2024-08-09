بعد نيمار .. السعودية تفتح خزائنها للتعاقد مع نجم جديد من باريس سان جيرمان

اسم عالمي جديد مرشح للانتقال إلى الملاعب السعودية..

في صيف العام الماضي.. دفعت المملكة العربية السعودية، مبلغًا يُقدر بـ90 مليون يورو تقريبًا، لشراء عقد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انتقل إلى السعودية بالفعل من بوابة نادي الهلال؛ حيث وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو من عام 2025.

وبعد نيمار.. رصدت المملكة اسمًا جديدًا من باريس سان جيرمان؛ لضمه إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في صيف العام الحالي؛ وذلك حسب ما ذكره الإعلامي الرياضي سانتي أونا.

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أونا أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن رغبة قوية من السعودية؛ للتوقيع مع النجم الكوري الجنوبي كانج إن لي، صانع ألعاب وجناح الفريق الباريسي.

وكشف الإعلامي الرياضي عن أن القائمين على الرياضة في السعودية، مستعدين لجعل "لي" من أعلى اللاعبين أجرًا في دوري روشن للمحترفين؛ حيث يرون بأنه قادر على تقديم الإضافة الفنية الكبيرة، في المسابقة المحلية.

وشدد سانتي أونا على أن السعودية، مستعدة لتقديم عرض مالي كبير لإدارة باريس سان جيرمان، لإقناعها بالتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة؛ على الرغم من أن إدارة العملاق الفرنسي، لم تضعه في السوق.

كانج إن لي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2023، قادمًا من نادي ريال مايوركا الإسباني؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلهم، خلال 36 مباراة رسمية مع الفريق الفرنسي، في مختلف المسابقات.