نيمار إلى الهلال؟ .. الساحر البرازيلي يتحدث لأول مرة وفهد بن نافل يجهز مفاجأة كبرى

هل ينضم نيمار إلى نادي الهلال؟!

"هناك مفاجأة من العيار الثقيل".. هكذا تم زفّ البشرى السارة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال أعلن عن أولى صفقاته الصيفية، مساء اليوم الجمعة؛ وذلك بالتعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش؛ لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

وفي هذا السياق.. أكد الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، على أن الأفضل لم يأتِ بعد في الهلال؛ في إشارة إلى صفقات عالمية كبرى في الطريق إلى الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة رئيس مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية، فهد بن نافل.

وكتب العجلان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حسب معلوماتي.. الأفضل لم يأتِ بعد، (ربما) يكون هناك مفاجأة من العيار الثقيل".

هذه التغريدة؛ جاءت بالتزامن مع تصريحات الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مستقبلة؛ والتي نقلها الإعلامي الرياضي ألفريدو بيدولا.

نيمار قال: "حياة لاعب كرة القدم ديناميكية للغاية.. أحيانًا تكون في مكان ثم يتغير الأمر، الساحرة المستديرة مليئة بالمفاجآت"؛ في تلميحات صريحة، إلى إمكانية الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية، خلال الصيف الحالي.

وأعرب الساحر البرازيلي، عن أمنيته في العودة يومًا ما إلى فريق طفولته سانتوس، والذي بدأ معه مسيرته الكروية، قبل الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، ثم باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن تقارير عالمية، أكدت على أن نيمار دا سيلفا جونيور، على رأس قائمة الإدارة الهلالية؛ لتعويض الفشل في التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.