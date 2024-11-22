"لا يمثل أي خسارة للهلال وفي طريقه للاعتزال" .. تعليق صادم على غياب نيمار الطويل عن الزعيم

"شاهد فريقه يفوز بالبطولات من المدرجات"

يرى الناقد الرياضي السعودي أحمد الفهيد، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، على وشك الرحيل عن الهلال في أقرب فرصة وأنه يسير في طريقه نحو الاعتزال.

وانضم نيمار إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان، بصفقة ضخمة بلغت قيمتها 90 مليون يورو، لكنه لم يقدم للفريق أي إضافة ممكنة، حيث لعب 7 مباريات فقط، سجل خلالها هدفًا وصنع 3.

وقال أحمد الفهيد في برنامج "أكشن مع وليد" على قناة "MBC أكشن": "نيمار جاء وسيذهب بدون أي تأثير. لأنه لا يمثل أي خسارة فنية للهلال، إذ أنه لم يلعب من الأساس سوى 6 مباريات، صحيح أنه لاعب كبير وقيمته الفنية كذلك، لكنه لا يضيف أي شيء للفريق".

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وأضاف: "وجود نيمار في أي فريق يمثل إضافة كبيرة، لكن تأثيره مع الهلال صفر كبير، لعب 6 مباريات فقط وتعرض لإصابة طويلة المدى، وتكررت هذه الإصابات، بالتالي واضح أنه ذاهب للاعتزال"

وتابع الفهيد: "نيمار شاهد بنفسه كيف أن الهلال يحقق البطولات واحدة تلو الأخرى ليس بوجوده على دكة البدلاء ولكن في المدرجات".

يذكر أن نيمار تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركاته مع منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026، وبعد فترة طويلة من الغياب عاد للمشاركة مع الزعيم، لكنه تعرض لإصابة أخرى، ويتوقع أن يغيب لمنتصف ديسمبر المقبل.