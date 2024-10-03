تمنى اللعب هناك! .. عروض "خارج السعودية" تنتظر عودة نيمار لإغرائه بالرحيل عن الهلال

بعد عام من الغياب..

في مفاجأة من العيار الثقيل، أصبح النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، على رادار أندية أخرى خارج المملكة، في ظل اقترابه من دخول الفترة الحرة في عقده، رغم أن اللاعب لم يشارك، سوى في 5 مباريات فقط، بقميص الزعيم.

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نيمار أثار تفاؤل جماهير الهلال قبل أيام، بمشاركته في أجزاء من التدريبات الجماعية، بعدما أتمّ سنة كاملة على خوض آخر مبارياته مع الأزرق، حيث لعب نجم برشلونة السابق، 5 مباريات فقط بقميص الزعيم، سجل خلالها هدفًا في دوري أبطال آسيا، وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي.

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وفي هذا السياق، أكد إكرم كونور، المختصّ بسوق الانتقالات العالمية، أن نيمار، صاحب الـ32 عامًا، أصبح على رادار ناديين في الدوري الأمريكي، وقد أعرب اللاعب مسبقًا عن رغبته في اللعب بدوري MLS، وقد تصبح هذه الخطوة حقيقة واقعة قريبًا.

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ومع اقترابه من الفترة الحرة، التي تمنحه حق التوقيع لأي نادٍ مجانًا دون العودة لإدارة الهلال، ازدادت التكهنات حول احتمالية رحيل نيمار في الميركاتو الصيفي المُقبل، حيث بات برشلونة الإسباني وفلامنجو البرازيلي ضمن أبرز الأسماء المرشحة لضم اللاعب.

يذكر أن نيمار تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، في أكتوبر الماضي، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في مواجهة أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.