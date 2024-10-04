"نيمار يتهرب مني وابنتي تنتظر اتصاله يوميًا!" .. عارضة أزياء سابقة تكشف معاناتها مع نجم الهلال وسر التصعيد للقضاء

كواليس صادمة جديدة بطلها نيمار جونيور..

كشفت جابرييلا جاسبار، عارضة الأزياء المجرية السابقة، عن تطورات جديدة؛ بعد رفعها قضية إثبات "أبوة ابنتها"، ضد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

جاسبار أدعت بأن نيمار، هو والد ابنتها جازمين البالغة من العمر 10 سنوات؛ حيث تحاول إثبات ذلك عن طريق المحكمة، من خلال إخضاع نجم الهلال لـ"اختبار الحمض النووي".

وقالت جاسبار في تصريحات لبوابة "بيبي ماما": "للأسف.. لم أتلق أي رد من نيمار أو عائلته"، لافتة إلى أنها تنتظر يوميًا، أن يكتب أي شخص منهم لجازمين، وأن يتواصل معها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت عارضة الأزياء المجرية السابقة: "لقد أرسلت لهم دائمًا صورًا لجازمين؛ لكن.. لم يكن هناك أي رد على ذلك أيضًا".

وأوضحت جابرييلا جاسبار أنها طلبت من محاميها، أن يتواصل مع نيمار "شخصيًا"؛ إلا أنه لم يستطع الوصول إليه، حيث يرفض النجم البرازيلي التواصل معه أو الرد عليه.

وعن سبب استغراقها 10 سنوات لإثبات أبوة نيمار لـ"ابنتها"؛ أكدت جاسبار على أنها كانت تريد إنهاء الأزمة، بعيدًا عن وسائل الإعلام أو المحاكم.

وتابعت: "أدركت أن هذا لن يؤدي إلى أي نتيجة؛ فقررت التحدث عبر وسائل الإعلام أولًا، ثم اللجوء إلى القضاء.. ابنتي تُعاني، وتنتظر يوميًا أن يتصل بها أي شخص سواء والدها أو أفراد عائلتها".

وفي النهاية.. أعربت جاسبار عن أمنيتها في التوصل إلى حل ودي مع نيمار، خارج ساحات المحاكم؛ لأن الأمر قد يستغرق وقتًا طويلًا جدًا.