ليس نيمار فقط .. لاعب آخر في الهلال يقترب من العودة للبرازيل قبل كلاسيكو الأرجنتين

في منافسة مع لاعب النصر السابق..

لازال الحديث متواصلًا بشأن نيمار جونيور، جناح فريق الهلال لكرة القدم، والذي ينتظر المنتخب البرازيلي اكتمال تعافيه من الإصابة، من أجل العودة إلى صفوف "السليساو" خلال المرحلة المُقبلة.

ومنذ تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي، في أكتوبر 2023، أثناء مشاركته في مباراة البرازيل وأوروجواي، بتصفيات كأس العالم 2026، ولا يزال المنتخب البرازيلي في انتظار عودته من أجل دعم بلاده، فيما يُتوقع عودة نجم الهلال، الذي عاد للتدريبات مؤخرًا بعد تعرضه لإصابة جديدة في العضلة الخلفية، لكتيبة المدير الفني دوريفال جونيور، خلال ثلاثة شهور.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواصلة مشواره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، حيث يواجه كولومبيا والأرجنتين، في مارس المُقبل، ضمن الجولتين 13 و14، علمًا بأن البرازيل تحتل المركز الخامس في التصفيات، برصيد 18 نقطة.

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الجديد كشفت عنه صحيفة UOL، بأن مدرب البرازيل، يبحث عن ظهير أيسر، حيث تسعى اللجنة الفنية للمنتخب، نحو الاستقرار على عناصر جديدة لشغل هذا المركز قبل مباريات مارس.

وجاء البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر للهلال، ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى المنتخب، برفقة كايو هنريكي وكارلوس أجوستو، ثنائي موناكو الفرنسي وإنتر الإيطالي.

وشملت قائمة المرشحين، أيضًا، على أليكس تيليس (32 عامًا)، ظهير النصر السابق وبوتافوجو الحالي، وأليكس ساندرو (33 عامًا) من فلامنجو، ولكن يبقى السن الكبير عائقًا نحو انضمامها للمنتخب.

وتألق رينان لودي بشكل ملفت مع الهلال، خلال الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، على المستويين الدفاعي والهجومي، علمًا بأن اللاعب شارك في 21 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع 6 تمريرات حاسمة.