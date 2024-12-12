عاش وقلبه في يده! .. نقل ابنة نيمار الصغرى إلى المستشفى والكشف عن حالتها الصحية

اللاعب يواجه مشاكل عديدة في حياته الاجتماعية..

"عاش وقلبه في يده!".. بهذه الكلمات تم وصف حالة نيمار دا سيلفا جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ بعد نقل ابنته الصغرى إلى المستشفى.

صحيفة "ريكورد" أعلنت نقل هيلينا البالغة من العمر 5 أشهر، وهي ابنة نيمار من علاقته مع عارضة الأزياء أماندا كيمبرلي، إلى أحد المستشفيات في الساعات الماضية؛ بعد إصابتها بـ"عدوى فيروسيّة".

وأوضحت الصحيفة أن الأطباء قاموا على الفور، بوضع جهاز لقياس معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين، على إصبع قدم الطفلة؛ للاطمئنان على حالتها الصحية.

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وبعد ساعاتٍ من الرعب.. كشفت أماندا عن الحالة الصحية لابنه نجم نادي الهلال؛ وذلك عبر مقطع فيديو وبيان رسمي في خاصية "القصص" بحسابها على موقع "إنستجرام".

الفيديو أظهر الطفلة الصغيرة وهي تضحك؛ بينما قالت أماندا كيمبرلي في البيان: "هيلينا أصبحت في حالة جيدة جدًا"، شاكرة كل من دعا إلى ابنة نيمار.

كيمبرلي اعترفت بأنها عاشت أوقاتًا صعبة للغاية، بعد نقل ابنتها من نيمار إلى المستشفى؛ لافتة إلى أنها حرصت على مشاركة هذه اللحظات مع متابعيها، من أجل التوعية بتحديات الأمومة.

وتمنت أماندا كيمبرلي أن ينعم الله بالصحة على جميع الأطفال؛ خاصة أن رؤية الأبناء الصغار وهم مرضى، يولد شعورًا بـ"العجز".

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جدير بالذكر أن هيلينا هي ابنة نيمار "الثالثة"؛ حيث لدى اللاعب دافي لوكا، وهو الابن الأكبر الذي ولد في الرابع والعشرين من أغسطس 2011، من نجمة وسائل التواصل الاجتماعي كارولينا دانتاس، إلى جانب مافي التي ولدت في السابع من أكتوبر 2023، من صديقته الحالية برونا بيانكاردي.