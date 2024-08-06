"ضربة في معدة نجم الهلال" .. مقدمة برامج شهيرة تكشف عن تعرض نيمار لـ"استغلال جنسي"!

حياة نيمار جونيور "الشخصية" محل اهتمام الملايين..

زعمت مقدمة البرامج والمغنية البرازيلية الشهيرة كاريوتشا، بتعرض ساحر السامبا نيمار دا سيلفا جونيور، لـ"استغلال جنسي" من أماندا كيمبرلي، والدة "ابنته" هيلينا.

نيمار الذي ينشط في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي "حاليًا"، يستعد للعودة إلى الملاعب مجددًا، خلال الأسابيع القليلة القادمة؛ بعد غياب دام 10 أشهر كاملة، بسبب الإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي".

ونقلت صحيفة "تيرا" البرازيلية عن كاريوتشا، مساء اليوم الثلاثاء؛ قولها: "لقد تلقى نيمار (ضربة قوية في المعدة) من أماندا"، متساءلة في نفس الوقت: "هل كانت كيمبرلي ستحمل من اللاعب البرازيلي لو كان شخصًا فقيرًا؟!".

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وشددت مقدمة البرامج البرازيلية، على أن أماندا ضمنت ما اسمته بـ"المعاش التقاعدي الضخم"؛ وذلك بعد أن أنجبت طفلة من نجم نادي الهلال البالغ من العمر 32 سنة.

واعتبرت كاريوتشا أن علاقة أماندا مع نيمار، ليس إلا "استثمارًا كبيرًا" قامت به هذه الفتاة؛ وستحصل من خلاله على مبالغ مالية ضخمة، طوال حياتها.