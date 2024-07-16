نيمار يعود للسعودية .. ويحسم مستقبله مع الهلال بـ"رسالة إلى الجماهير"

نيمار تنقل بين البرازيل وأمريكا وإسبانيا مؤخرًا..

وجّه الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ في ظل تعافيه من الإصابة.

نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 5 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، تبعده عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأعلن نيمار في مقطع فيديو، مساء اليوم الثلاثاء، عودته إلى المملكة العربية السعودية، بعد فترة غياب طويلة؛ حيث خاض مجموعة من التدريبات في صالة الألعاب الرياضية، بمقر نادي الهلال.

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وبرسالة - غير مباشرة - إلى الجماهير الهلالية في هذا المقطع، حسم الساحر البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم.

وقال نيمار جونيور في رسالته: "أنا هُنا.. نراكم في الموسم القادم"؛ في تأكيد صريح على استمراره مع الهلال، وذلك بعد الشائعات التي لاحقته في الأيام والأسابيع الماضية.

وحسب آخر التقارير.. سينتقل نيمار إلى نادي فلامنجو البرازيلي، قبل بطولة كأس العالم 2026، على أن يختتم مسيرته في صفوف سانتوس؛ وهو فريقه الأسبق الذي بدأ حياته الكروية معه.