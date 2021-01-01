نيمار: السرعة والمهارة غير كافيان، وهذه هي ميزة مبابي

نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان يتحدث عن علاقته بكيليان مبابي وقدراته الفنية

أشاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بزميله الفرنسي كيليان مبابي وبما يقدمه من مستويات مع النادي العاصمي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيمار لصالح "فرانس فوتبول"، وأكد خلالها أن اللقاء الأول بينه وبين مبابي عنى الكثير له.

قال نيمار: "مبابي علمني كيف أكون فرنسيًا، وأن أعرف كيف أتعامل مع العقلية الفرنسية، أنا مدين بالجزء الأكبر من تأقلمي هنا له".

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وأضاف: "أولًا وقبل أي شيء ذهلت بكيف أنه يراعي مشاعر الجميع، وشخصيته جميلة، ولهذا نجحنا في التأقلم سويًا منذ اللقاء الأول".

وأكمل: "بعد ذلك شاهدته يتدرب ولاحظت سرعته الكبيرة، وقدرته على المراوغة وذكائه الكبير وقلت لنفسي: ذلك هو الفتى الذهبي الخاص بنا".

وأردف: "السرعة وحدها لا تعني الكثير، يجب أن تكون ذكيًا مثل مبابي للتعامل معها، وهو ليس فقط سريعًا وذكيًا بل أيضًا يملك قدرات كبيرة على المراوغة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن مستقبل مبابي ونيمار في باريس سان جيرمان محل شك، في ظل رغبة برشلونة وريال مدريد في ضم الثنائي.