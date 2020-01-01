نيمار: إنييستا؟ ساحر كرة القدم

نجم باريس سان جيرمان يشيد بأسطورة برشلونة وزميله السابق أندريس إنييستا

أشاد نجم باريس سان جيرمان نيمار بزميله السابق في برشلونة ونجم فيسيل كوبي الياباني حاليًا أندريس إنييستا واصفًا إياه بساحر كرة القدم.

وكان نيمار قد تزامل مع إنييستا بقميص الفريق الكتالوني لـ 4 سنوات ما بين عامي 2013 و2017 حقق فيها برشلونة أرقامًا مميزة للغاية.

وفي الوقت الذي يتم فيه الحديث بشأن احتمالية عودة نيمار إلى برشلونة، تحدث النجم البرازيلي عن الرسام وأسطورة كرة القدم الإسبانية إنييستا.

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وقال نيمار عن إنييستا من قبل إنه يقوم بالعديد من الأشياء التي يعجز العقل عن تفسيرها في كرة القدم، مؤكدًا أنه لا يصدق أحيانًا قدرة إنييستا على صناعة ما يصنعه.

وعاد ليكرر ذلك من خلال المقطع الدعائي الرسمي للفيلم الوثائقي "أندريس إنييستا - البطل غير المتوقع" والذي سيتم بثه على تلفزيون راكوتين الراعي الرسمي للفريق الكتالوني.

وشكل نيمار ثنائية قوية رفقة إنييستا، تلك التي تم تلخيصها في لقطة الهدف الشهير لنيمار في مرمى باريس سان جيرمان موسم 2015.

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يذكر أن نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وذلك بعد نهاية موسم 2017، الذي رحل إنييستا عن الفريق الكتالوني بعده بعام.