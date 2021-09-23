نيمار عن إنذار باكيتا: المهارة انتهت من كرة القدم!

نيمار غاضب من البطاقة الصفراء التي حصل عليها لوكاس باكيتا بدعوى استفزاز المنافسة.

ظهر البرازيلي نيمار بشكل جيد خلال فوز باريس سان جيرمان على حساب ميتز بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

نيمار صنع هدف فوز باريس سان جيرمان في الدقيقة 90+4، بعدما وجه تمريرة إلى أشرف حكيمي سددها المغربي ببراعة في مرمى الضيوف.

وفي الوقت نفسه، تغلب ليون على تروا بنتيجة 3-1 في الجولة ذاتها، وسجل البرازيلي لوكاس باكيتا الهدف الثالث لصالح فريقه.

باكيتا وجد تألقه في ليون بعد فترة مخيبة في ميلان الإيطالي، لكن البرازيلي تلقى بطاقة صفراء لم تمر مرور الكرام دون أن يلاحظها أحد، لأنها جاءت بزعم استفزاز منافس بمراوغة.

باكيتا حاول مراوغة لاعب تروا في الوقت بدل من الضائع، لكن مدافع الضيوف لمس الكرة وخرجت إلى رمية تماس، وفي نهاية المطاف قامت الحكم ستيفاني فرابارت بإشهار البطاقة الصفراء في وجه البرازيلي بداعي إهانة المنافسة.

مقطع الفيديو الخاص بمراوغة باكيتا انتشر كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Vi e revi o lance. Não me parece que o cartão do Paquetá é POR CAUSA da lambreta. Árbitra chama o jogador várias vezes. Talvez pra pedir "dá uma segurada" (ai podemos questionar a razão, ok). Mas o amarelo é porque ele se recusa a ir e gesticula bastante. Minha leitura é essa pic.twitter.com/4Oe46MxHxl — Bruno Formiga (@brunoformiga) September 23, 2021

نيمار، والذي عانى من شيء مشابه سابقًا كتب عبر حسابه في موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي عن الإنذار الذي حصل عليه باكيتا: "هذا المشهد حزين للغاية".

وأضاف: "الحصول على بطاقة صفراء بسبب المراوغة، المحاولات الفنية هي حل للاعبين، بغض النظر عن مكان حدوثها في الملعب، ولا يهم في أي دقيقة تحدث".

وأكمل نجم باريس سان جيرمان: "هذا ما حدث معي الموسم الماضي، وهذا العام حدث مع باكيتا".

نيمار أشار إلى البطاقة الصفراء التي حصل عليها ضد مونبلييه في الموسم الماضي، عندما حاول مراوغة لاعب، وتلقى توبيخًا من الحكم.

واختتم نيمار تعليقه قائلًا: "بصراحة لا أفهم الأسباب، المراوغات الشهيرة انتهت، علينا الاستمتاع بينما نستطيع".

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا